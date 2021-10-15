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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السعودية .. طريقة عمل طبق مطبق سعودي

صدى البلد

هناك العديد من الأكلات المختلفة من دول الخليج التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي طريقة عمل مطبق سعودي

 

طريقة عمل طبق مطبق سعودي
المكونات
كوبان من الطحين.
1/2 ملعقة صغيرة من الملح.
بيضة.
أربعة ملاعق كبيرة من الزيت.
ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشوه :
مئتان وخمسون غرام من اللحم المفروم.
حبة ضئيلة من كلٍّ من: البصلة المقطعة إلى مكعبات صغيرة، والطماطم المقطعة إلى مكعبات ضئيلة.
قرن من الفلفل الأخضر المفروم.
عودان من البصل المقطع والمهروس.
1/4 كوب من البقدونس المفروم.
رشة من الفلفل الأسود.
نصف ملعقة من الحجم الصغير من بهار اللحم.
جبنة موزاريلا أو جبنة عكاوي.

طريقة التحضير بالتفصيل
نضع الطحين والملح في وعاء عميق، أو في وعاء العجانة، نحرك المكوّنات إلى أن تتجانس سوياً.
نخفق البيضة طفيفاً بواسطة شوكة، ثمّ نضيفها للطحين.
نضيف الزيت، ثمّ نشغل العجانة على سرعة متوسطة على أن تختلط المكوّنات سوياً.
نصب الماء الدافئ بالتدريج على خليط الطحين، ونعجن المكوّنات على سرعة متوسطة حتّى تتكون عندنا عجينة متماسكة لا تلتصق بالوعاء
نخرج العجينة من الصندوق، نقسمها إلى ستة أقسام كروية الشكل
نضع قطع العجين على صينية ممسوحة بالزيت، ثمّ نمسح كل قطعة منها أيضاً بالزيت.
نغطي قطع العجين بطبقة من النايلون، ثمّ نتركها لترتاح لمدّة ثلاث ساعات.
ندهن سطح مستوٍ بقليل من الزيت، ثمّ نبدأ بفرد قطع العجين على أن تصبح رقيقة.
نحشو أرغفة العجين بمعدل من الحشوة، ثمّ نطبقها على نحو حالة.
نسخن مقلاة مانعة للالتصاق، ثمّ نبدأ بشوي المطبق بالمقلاة بدون دهنها بالزيت.
نقلب المطبق على الجهتين إلى أن يتحمر من كل ناحيه .

طريقة تحضير الحشو
نسخن الزيت في مقلاة على النار، ثمّ نشوح فيه البصل على أن يذبل ويتحمر.نحط اللحم على البصل، نحرك على نار عالية على أن يتبدل لون اللحم، ثمّ نضيف رشة من كلاً من: الملح، والبهارات، والفلفل الأسود.
نبعد اللحم على النار، ثمّ نضيف عليه البصل الأخضر المقطع والمهروس، والبقدونس المفروم، والفلفل الأخضر، والفلفل الحار، والطماطم المفرومة، وجبن الموزريلا، ثمّ نخلط جميع المكوّنات معاً.
ننتظر حتّى تبرد الحشوة قبل استعمالها.
في حاوية عميق ضعي خلطة المطبق وهي الطماطم والكرات الأخضر والبيض والملح والفلفل الأسود وأخلطيهم سويا ثم أضيفي إليهم اللحم وقلبي المكونات جيدا.
افردي على سطح نقي خبز التورتيا وادهنيها بالزيت ثم أضيفي إليها حجم 2-3 ملاعق طعام من حشوة المطبق في وسطها حسب معدل خبز التورتيا، ثم أطوي الطرفين إلى المنتصف ثم الطرفين المقابلين حتى يتشكل لديك مظهر وضعية.
اقلبيها في الحال وبسرعة من المنحى المطبقة لتصبح هي المنحى السفلية على الصاج أو قلاية غير لاصقة على النار، ثم جهزي قطعة مطبق أخرى، عندما يتحمر قاعها اقلبيها على الجانب الأخرى

سعودي الفلفل الأسود الطماطم طريقة عمل اللحم

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