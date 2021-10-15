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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل بداية الشتاء.. هاني الناظر يقدم 8 نصائح للعناية بـ البشرة

هاني الناظر
هاني الناظر

أيام قليلة و يبدأ فصل الشتاء و مع بداية هذا الموسم تتعرض البشرة و الجلد للعديد من المشاكل الصحية التي من أبرزها الجفاف مما يؤثر على صحة البشرة بالسلب، ولكن ممارسة بعض العادات الصحية يساعدك على تجنب هذه المشاكل.

 

وفي هذا السياق كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،  بعض النصائح التي يجب مراعاتها لكي تساعدك فى الحفاظ على صحة الجلد و البشرة خلال فصل الشتاء ..

 

كيف نحافظ علي صحة الجلد في فصل الشتاء

ينصح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية بما هو قادم:

- الانتظام في شرب الماء والسوائل الدافئة خاصة القرفة والزنجبيل والكاكاو بالإضافة  للشاي والقهوة لأنها تساعد علي تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية   و يعتبر مهم للحفاظ علي نضارة البشرة ومنع جفافها ومنع سقوط الشعر وتقصف الأظافر.

 

- نراعي ان غسيل الشعر يكون في حدود مرتين أسبوعيا ولا يزيد عن ثلاثة لان كثرة الغسيل اليومي للشعر قد تؤدي الي تساقطه

 

- الاستحمام دائماً والوضوء بالماء الدافئ وليس البارد بعكس الصيف لان الماء الدافئ  يساعد علي توسيع الشعيرات الدموية الطرفية في الايدين والقدمين وفروة الرأس وبالتالي يمنع جفاف الجلد

 

- مراعاة اخذ الدش الدافئ مساء قبل النوم لتنشيط الدورة الدموية واستعمال أنواع الصابون المرطبة ما عادا الأشخاص التي تعاني من الحساسية تستعمل صابون الجلسرين  

 

- استعمال كريمات مرطبة للجلد صباحا ومساء خاصة السيدات والآنسات 

 

- ارتداء الملابس الثقيلة في الأيام الباردة للحفاظ علي حرارة الجسم مرتفعة وبالتالي ضمان نضارة البشرة والجلد بصفه عامة  ومنع جفافه والحرص علي ارتداء شرابات قطن في المنزل ودهان كعب الرجل بالكريمات المرطبة منعا لجفافه وتشققه 

 

- الأيام شديدة البرودة ينصح للأشخاص الذين يخرجون في الصباح الباكر خاصة البنات والسيدات بارتداء الجوانتي لتدفئة الأطراف والحفاظ علي البشرة 

 

- احذر  الاستحمام بأي نوع من أنواع الصابون المطهر نهائيا لأنها تقتل أنواع من الكائنات الدقيقة الموجودة علي سطح الجلد المفيدة  والهامة لحيويته بالإضافة إلي ذلك  أنها من  الممكن تسبب حساسية لبعض الأشخاص.. والأفضل كما أقول دائماً ان افضل صابون هو صابون الجلسرين.
 

الشتاء البشرة هاني الناظر فصل الشتاء صحة الجلد

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