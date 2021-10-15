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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة.. زيادة تناول هذا الفيتامين تسبب الإصابة بالسرطان

دراسة تكشف تسبب زيادة
دراسة تكشف تسبب زيادة تناول هذا الفيتامين في الإصابة بالسرطا

لا يحتاج معظم الأشخاص إلى تناول مكملات الفيتامين لأنهم يستطيعون الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. ومع ذلك ، فإن سوق المكملات مزدهر.

 

الفيتامين والمعادن هي عناصر غذائية يحتاجها الجسم بكميات صغيرة ليعمل بشكل صحيح ويحافظ على صحته، يجب أن يحصل معظم الأشخاص على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن ، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى تناول مكملات إضافية، وفقا لما نشره موقعexpress. .

 

سعى الباحثون في دراسة نشرت في مجلة JAMA لتحديد التأثير طويل المدى لفيتامين E والسيلينيوم على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال الأصحاء نسبيًا.

 

السيلينيوم عنصر أساسي في العديد من الإنزيمات والبروتينات.

 

كان التقرير جزءًا من تجربة الوقاية من السرطان بالسيلينيوم وفيتامين هـ (SELECT) - وهي تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كانت إحدى هاتين المادتين أو كليهما يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا عند تناولها كمكملات غذائية

 

تم اختيار ما مجموعه 35533 رجلًا من 427 موقعًا للدراسة في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو بين 22 أغسطس 2001 و 24 يونيو 2004

 

اشتمل التحليل الأساسي على 34887 رجلاً تم توزيعهم عشوائيًا على واحدة من أربع مجموعات علاجية: 8752 لتلقي السيلينيوم ؛ 8737، فيتامين هـ؛ 8702 ، كلا الوكلاء ، و 8696 دواء وهمي.

 

عكس التحليل البيانات النهائية التي جمعتها مواقع الدراسة على المشاركين فيها حتى 5 يوليو 2011.

 

بالمقارنة مع الدواء الوهمي الذي أصيب فيه 529 رجلاً بسرطان البروستاتا ، أصيب 620 رجلاً من مجموعة فيتامين E بسرطان البروستاتا. كما فعل 575 في مجموعة السيلينيوم و 555 في مجموعة السيلينيوم بالإضافة إلى فيتامين هـ.

 

وكتب الباحثون "بالمقارنة مع الدواء الوهمي ، فإن الزيادة المطلقة في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لكل 1000 شخص في العام كانت 1.6 لفيتامين هـ ، و 0.8 للسيلينيوم ، و 0.4 للمزيج".

 

وجدت التجربة أن مكملات فيتامين إي (400 وحدة دولية / يوم) ارتبطت بزيادة بنسبة 17 في المائة في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بين الرجال.

 

وخلص الباحثون إلى أن "تناول المكملات الغذائية بفيتامين هـ يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بين الرجال الأصحاء".

 

توصيات فيتامين هـ

 

وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) ، يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كمية فيتامين E التي تحتاجها عن طريق تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.

 

يحذر مركز DHSC "إذا كنت تتناول مكملات فيتامين E ، فلا تتناول الكثير لأن ذلك قد يكون ضارًا".

سرطان البروستاتا - علامات لاكتشافها

تشرح هيئة الخدمات الصحية الوطنية "سرطان البروستاتا لا يسبب عادة أي أعراض حتى يصبح السرطان كبيرًا بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج القضيب (الإحليل)".

 

 

يمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستاتا ما يلي:

 

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر ، غالبًا أثناء الليل

الحاجة إلى التسرع إلى المرحاض

صعوبة في بدء التبول (تردد)

اجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول

ضعف التدفق

الشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكامل

دم في البول أو دم في السائل المنوي.

لا تعني هذه الأعراض دائمًا أنك مصاب بسرطان البروستاتا.

 

"كثير من الرجال يكبرون البروستاتا مع تقدمهم في السن بسبب حالة غير سرطانية تسمى تضخم البروستاتا ،" تلاحظ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

الفيتامين لفيتامين E فيتامين ه نظام غذائى صحى سرطان البروستاتا

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