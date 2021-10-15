دق القلب تدفع بـ حسين الجسمي الي الأعلى مشاهدة على يوتيوب

تمكن الفنان حسين الجسمي من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الأعلى عبر موقع يوتيوب .

حيث حققت اغنية حسين الجسمي الجديدة “دق القلب” ما يقرب من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام معدودة .

ويتعاون حسين الجسمي بالأغنية الجديدة "دق القلب" مع الفنان العراقي نور الزين في تلحين الأغنية، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية الى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.



وطُرحت أغنية "دق القلب" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.



أغنية فتاك

حقق الفنان حسين الجسمي 2 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم فتاك ، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 29 سبتمبر الماضي.

وكان الفنان حسين الجسمي قد طرح أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "فتاك"، وتوزيع المايسترو وليد فايد، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

كلمات أغنية فتاك

"يا رفيع الذوق .. لك ضناني الشوق .. وما احتملت البين .. رمشك الفتّاك .. يــــذبــح وهــلّاك .. من حلات العين في عيوني لاح .. خـدّك الوضّاح .. كالبروق تبين".

وطُرحت أغنية فتاك ، من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالإضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.

أغنية حته من قلبي

من جهة أخرى، حققت أغنية "حته من قلبي" للفنان حسين الجسمي، نجاحا كبيرا حيث حققت 33 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”

أغنية "حته من قلبي" كلمات : أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء : حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: علي فتح الله.