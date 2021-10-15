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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز استخدام زجاجات الخمر الفارغة في تناول الماء؟.. داعية يجيب

هل يجوز شراء زجاجات
هل يجوز شراء زجاجات الخمر الفارغة في شرب الماء

هل يجوز شراء زجاجات الخمر الفارغة في شرب الماء؟.. سؤال ورد إلى الشيخ يسري عزام إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، من خلال برنامج "من الفتاوى"، على قناة المحور الفضائية.

هل يجوز شراء زجاجات الخمر الفارغة في شرب الماء؟

وقال عزام رداً على السائلة: "نعم.. يجوز استخدام زجاجات الخمر الفارغة بعد تطهيرها بالماء والصابون، والتأكد على عدم وجود رائحة للخمر وتطهيرها جيداً". 

هل يجوز شراء زجاجات الخمر الفارغة في شرب الماء؟    

قال الشيخ أحمد ترك، مدير من علماء الأزهر، إن استعمال زجاجات الخمر الفارغة في شرب الماء جائز، إذا غسلت من الخمر، مشيرًا إلى أن الآنية كلها مباحة إلا ما استثناه الشارع.

واستشهد «ترك» خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة» بما رواه ابن ماجة (3405) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعْرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ».

ونصح الداعية الإسلامي، الابتعاد عن استعمال زجاجات الخمر الفارغة إذا كان ذلك يؤثر سلبًا على نفسية من يستخدمها، وعليه استبدال زجاجات الخمور بأخرى كانت مملوءة بالعصير أو المشروب الحلال الأخرى مثلًا.

هل يجوز شراء زجاجات الخمر الفارغة في شرب الماء؟

وجه شخص سؤالًا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، خلال أحد الدروس الدينية يقول فيه: استخدم بعض زجاجات الخمر الفارغة لتزيين البيت فهل فى ذلك شيء؟

وقال جمعة:"لا شيء فى استخدام زجاجات الخمر الفارغة فالنبي -صلى الله عليه وسلم- "عندما أفرغ آنية الخمر أمر بكسرها، فقالوا: هل نستفيد منها يا رسول الله؟ قال إذًا فذاك"، وترك لنا الاستفادة من أمثالها، لكن هناك أمرًا آخر وهو أنهم يقومون بتصنيع زجاجات الخمر حسنة المنظر حتى يرغبوا الناس فى المعصية، فيجب ألا تكون ثقافتنا حب جمال المعصية، لكن الاستفادة بالفوارغ لا شيء فيه".

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