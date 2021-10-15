ماجد زيتون: التزام مريض السمنة وثقته في الطبيب مهم لـ فقدان الوزن

قال الدكتور ماجد زيتون استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن انخفاض معدل السكر في الدم، هو السبب وراء الشعور بالجوع ليلاً؛ مما يجعلك تأكل كثيرا خلاله، وهو ما يتسبب في زيادة كبيرة في الوزن.



وأضاف ماجد زيتون، خلال لقائه مع ماري نعيم مقدمة برنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن علاج هذا الانخفاض وزيادة الوزن؛ يكون عن طريق وضع بروتوكول صحيح للتغذية، يؤمِّن الحالة بدءا من الاستيقاظ وحتى النوم، لافتا إلى أنه يعتمد على ذلك مع حالات السمنة التي تأتي إليه.



ونوه استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بأنه هناك أساليب أخرى تستخدم مع بروتوكول التغذية، كبعض الأدوية التي تعمل على تكسير الدهون، كما أنه يعتمد على جلسات النانوثيرابي، وغيرها، لعلاج السمنة الموضعية.



وأكد ماجد زيتون، أهمية العامل النفسي في عملية فقدان الوزن، فلا بد أن يثق مريض السمنة في الله، ثم نفسه، والدكتور المعالج له، كما يجب أن يكون هناك التزام من قبل المريض؛ حتى لا يُصاب بأعراض "الريجيم" والتي تتمثل في الدوخة والإمساك وانخفاض معدل السكر.