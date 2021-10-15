تشفي 19 منها.. الصحة: تخصيص 7 مراكز لعلاج الأمراض الوراثية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص 7 مراكز لعلاج الأمراض الوراثية، وجارِ التوسع تباعًا فيها؛ لتشمل جميع المحافظات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي من الأمراض الوراثية؛ مما يساهم في تمتعهم بحياة طبيعية، بالإضافة لتقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور؛ للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

وافادت الوزارة، بأن الأمراض الوراثية الـ19 تشمل “قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول- ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز”.