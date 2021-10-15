محكمة في دبي تصدر حكما بدفع "نيسان" 1.3 مليار درهم لشركة خليجية

أصدرت محكمة دبي الابتدائية، اليوم الجمعة، إخطارا لشركتي نيسان موتور المحدودة ونيسان الشرق الأوسط يتضمن دفع ما يزيد على 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) بما في ذلك الفوائد، لشركة الدهانة.

وقالت شركة الدهانة التي مقرها دبي، إن المحكمة قامت بحجز احترازي على بضائع ومنقولات وحسابات بنكية وأرصدة للشركتين، وفقا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن القضية التي رفعتها في 2019، نتيجة خرق شركة “نيسان لصناعة السيارات” وفرعها “نيسان الشرق الأوسط” واثنين من المديرين المعينين لاتفاقية توزيع المركبات في المنطقة، بعد اعتقال رئيس الشركة لسابق كارلوس غصن في طوكيو.

من جهتها، قالت نيسان، إن الشراكة انتهت في عام 2019 بعد امتثالها الكامل لالتزاماتها التعاقدية، وإن الإجراءات القانونية جارية في الإمارة.

وتأسست شركة الدهانة في 2008 للمساعدة في تعزيز مبيعات سيارات نيسان بمنطقة الخليج ويملكها الملياردير السعودي خالد الجفالي ورجل الأعمال اللبناني ناصر وتر.