ثقافة أحمد بهاء الدين تحتفل بالمولد النبوي الشريف

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى وبمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف (ص)، أقيم عدد من الانشطة الثقافية والفنية منها ورش "حكي للأطفال عن المصطفي (ص)، فنون تشكيلية لرسم عروسة المولد والحصان، أشغال فنية لتصنيع عروسة المولد، تعليم كوريشيه، تفصيل بعنوان كيفية رسم باترون فستان اطفال".

نفذذ القصر محاضرة تنمية بشرية للمحاضر د. جوزيف ثابت بعنوان "كيفية إدارة الغضب وتحويله إلي طاقة إيجابية لدي الطفل"، كما أقيمت ورشة تعليم خط عربي، وورشة لتعليم وتبسيط قواعد اللغة العربية للاطفال، وفي مجال الأدب عقدت حلقات لتعليم الشعر تناول خلالها د. الشاعر سيد عبد الرازق السيرة الذاتية واهم اعمال وابداعات الشاعر الروسي بوشكين، كما تحدث القاص عاطف العزازي من خلال حلقات تعليم فنون القصة القصيرة، الادب الروسي وكيفية كتابة القصة فيه، وتحدث عن كتابة القصة عند الاديب الروسي انطوان تشيغوف والاديب والقاص الكبير تلوستوي.