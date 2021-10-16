زي الكتاب ما بيقول .. السيسي : حظيرة لكل شقة عشان اللي عايز يربي وتعرفوا إننا جادين | فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : كل ما تتوفر أراضي هنقدر نعمل الخطط دي كلها على مستوى الدولة بالكامل .. ولو قولتم 500 ألف وحدة بـ 500 ألف جنيه .. يعني المليون يكلفوا 500 مليار جنيه ، متابعا : " الموضوع مش اقتصادي خالص احنا بنحاول نحل المشكلة اللي احنا فيها " .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح عدد من مشروعات السكن البديل بالسادس من أكتوبر : احنا قولنا هنسيب حظيرة قدام كل بيت ، واللي عايز يربي حاجة أحنا وفرنا مكان مع شقته .. وبقول الكلام ده عشان تعرفوا اننا جادين مع الناس .. والحاجة اللي بعملها متكاملة أوي .. ومحدش بيعمل كده غير الحكومة ومفيش مطور عقاري .

وأكمل : بنعمل زي الكتاب مابيقول ، وخلال سنتين أو تلاتة عاملين حسابنا نخلص اللي بنكلم فيه دلوقتي .