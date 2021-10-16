الجزار:80 % من أهالي المناطق الغير آمنة لا يملكون حيازة للشقق السكنية|فيديو

قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق ، إن تحقيق الأمن الاجتماعي ينشأ من أمن الحيازة ، والذي هو حق من حقوق الإنسان الغائب في الأماكن الغير آمنة .

وأكد الدكتور عاصم الجزار ، خلال كلمته بـ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية بديل العشوائيات بمدينة السادس من أكتوبر ،أن 80 % من ساكني المناطق الغير آمنة لا يملكون حيازة للمسكن ، و100 % لا يملكون حيازة للأرض .

وأكد " الجزار " أن الدولة المصرية تمنح الأٍسرة المصرية ملكية الحيازة للسكن في المشروعات السكنية الجديدة ، دون التميز بين الأفراد .

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم السبت ، مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات في منطقة السادس من أكتوبر.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.