وزير الإسكان يوضح مقاييس السكن الاجتماعي اللائق للمواطنين

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تستهدف الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين.



وأضاف خلال كلمته بـ افتتاح مشروعات الإسكان بديل المشروعات من منطقة السادس من أكتوبر، مشروعات تطوير وإعادة التسكين في المناطق الغير آمنة تستهدف توفير سكن وصحة وتعليم وعمل لائق للمواطنين.

وأكمل: هناك مؤشرات ومقاييس يجب تحقيقها للحصول على سكن لائق، وهم: أمن الحيازة الخاص بالمسكن والأرض وتوفير التكاليف الصلاحية للسكن وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين.