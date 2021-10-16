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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دورها ليس تعليميا فقط.. جامعة الأزهر تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية

مشاركة جامعة الأزهر
مشاركة جامعة الأزهر في "معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات

شاركت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الأزهر في "معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"، والذي انطلقت فعالياته في السابع من أكتوبر الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن مشاركة الجامعة في هذا الحدث المهم يأتي  تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء، كما يؤكد على اهتمام الجامعة بتلك المشاركات المجتمعية المهمة والتي تنطلق من اهتمام الدولة وتشجيعها لكل الاعمال التي من شأنها أن تقضي على البطالة وتحقق معدلات تنمية مرتفعة.

وأكد صديق أن تواجد جامعة الأزهر في مثل هذا الحدث يؤكد على دورها النوعي وأن خدماتها لم تكن تعليمية فقط، بل إن مشاركاتها المستمرة في مختلف المجالات والخدمات يعكس حرص الجامعة وإدارتها على تقديم كل ما من شأنه أن يرتقي بمصرنا الحبيبة ويعبر بها إلى برّ الأمان.

مشاركة جامعة الأزهر في
مشاركة جامعة الأزهر في "معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"
مشاركة جامعة الأزهر في
مشاركة جامعة الأزهر في "معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"
مشاركة جامعة الأزهر في
مشاركة جامعة الأزهر في "معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"
مشاركة جامعة الأزهر في
مشاركة جامعة الأزهر في "معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"
جامعة الأزهر معرض تراثنا للحرف اليدوية لجنة خدمة المجتمع المشاركات المجتمعية اهتمام الدولة

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