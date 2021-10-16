برلماني: افتتاح الرئيس لمشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة ضمن إنجازات الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالنواب أن إفتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر ، يأتي ضمن موسوعة الإنجازات العالمية الضخمة التي تنفذ على أرض الجمهورية الجديدة بتوجيهات فخامة الرئيس السيسى ، ويؤكد أن الدولة عازمة على بناء الإنسان المصرى الذى تحولت حياته الآن وأصبح يشعر بحياة كريمة ، من سكن فاخر مفروش به كافة المرافق الحديثة والخدمات بديلاً عن العشوائيات التي تراكمت سنوات دون أن ينظر لهم أحد .

وقال النائب أحمد أبو زيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى كل اهتمامه للمواطنين والشباب وتوفير لهم المسكن المناسب والحياة الكريمة ، ومساكن للشباب وتخفيف العبء عنهم والحصول على وحدة سكنية مناسبة بتسهيلات في السداد ، مضيفة أن الدولة شهدت عملية تنمية شاملة في ملف الإسكان والعشوائيات تضمنت العديد من المشروعات العالمية الضخمة في مجالات الإسكان لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية وخاصة بالقرى والريف المصرى.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق العديد من المشروعات القومية الضخمة العملاقة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة الذى سيساهم بشكل كبير في تحويل حياة المواطن بالريف المصرى إلى حياة كريمة بها مسكن مناسب يتضمن المرافق ، والخدمات التعليمية ، والصحية ، والأنشطة ، وغيرها من الخدمات المختلفة .