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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة إلى إثيوبيا بشأن سد النهضة

البرلمان العربي يوجه
البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة إلى إثيوبيا بشأن سد النهضة

طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إثيوبيا بالانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في مفاوضات سد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني حول قواعد الملء والتشغيل.

وأكد رئيس البرلمان العربي، دعم مصر والسودان في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، مطالباً إثيوبيا بالانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المسار التفاوضي، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أكد العسومي، دعم البرلمان الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، وكذلك دعم البرلمان الكامل لجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

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جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية.

في سياق آخر ثمن رئيس البرلمان العربي الجهود المخلصة والمُقدَرة التي تقوم بها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، من أجل حل الأزمة اليمنية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار، مُشيداً بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

واستنكر رئيس البرلمان العربي اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية المستمرة ضد الأهداف المدنية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تمادي هذه المليشيا الإرهابية في جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء الشعب اليمني.

وحذر استمرار حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، التي ستشجع هذه المليشيا على التمادي في جرائمها الإرهابية، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الجرائم.

وبشأن التطورات الأخيرة في لبنان، حث رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف اللبنانية على ضبط النفس وتجنب العنف والتصعيد، منعاً لدخول البلاد في حلقة مفرغة من المواجهات الطائفية، مطالبا الجميع بإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار الداخلي في البلاد.

سد النهضة البرلمان العربي اثيوبيا عادل العسومي مصر السودان

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