نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع تجهيزات العيادة الطبية بكلية طب البنات

أجرى الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بتجهيز العيادة الطبية بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة طالب نائب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز بالعيادة.

وكلف نائب رئيس الجامعة الإدارة الهندسية وشئون المقر بتسوية الأراضي المحيطة بالعيادة، وتهذيب وتجميل الحدائق المحيطة بها من جميع الاتجاهات.

وحث نائب رئيس الجامعة الطالبات علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وطالبهم بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى التطعيم من خلال نقاط التطعيم الموجودة في حرم فرع البنات بجامعة الأزهر بمدينة نصر، إضافة لنقاط التطعيم الموجودة في الإدارة الطبية لفرع البنات بالمدينة الجامعية للطالبات بمبنى ح.