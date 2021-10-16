بكاء ابنته وبشرى .. الاحتفاء بالراحل محمد الصغير في مهرجان الجونة

احتفى مهرجان الجونة السينمائي بخبير التجميل الراحل محمد الصغير اليوم بوجود ابنته مها الصغير وزوجها الفنان احمد السقا، وشقيق مها الصغير وانتابها حالة من البكاء.

وقالت مها إن جزء من أرباح مؤسسات محمد الصغير ستذهب الى العمل المجتمعى سنويا، وخلال الحديث عن محمد الصغير شوهدت الفنانة بشرى متأثرة برحيله وبدا عليها علامات البكاء أيضا.

وفي النهاية عرض فيلم قصير عن الراحل حكى من خلال عن مسيرته وما حققه.

ندوة تكريم أحمد السقا

أقيمت اليوم ندوة تكريم للفنان أحمد السقا بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وأدارها مدير المهرجان انتشال التميمي.

وعلق أحمد السقا على تصريحاته التي قالها في حفل الافتتاح بشأن وضع السينما قبل التسعينات وقال: “كنت أتحدث عن التقنيات ودور العرض ولا انتقص من أفلام عظيمة قدمها كبار الفنانين، ولا أجرؤ أن انتقص من هذا الجيل، وقدرات الناس كانت اعلى ولكن لم يكن هناك الإمكانيات”.

تكريم أحمد السقا

وقامت الفنانة هند صبري بتقديم تكريم الفنان الكبير أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم أمس وقالت ": أنا قدمت مع الفارس أفلام كثيرة وعرفت كيف يجازف بسلامته وحياته بدون دوبلير ( رينا يسامحك)، ورأيته يخدم ناس، ويقدم العديد من الأمور التي جعلته فارس في تاريخ السينما.

وبعدها صعد الفنان احمد السقا على المسرح وسط احتفاء كبير من الحاضرين، ثم ألقى كلمة وقال": متوتر وبشكر إدارة المهرجان على تكريمي، وقال إنه سيحكي موقف عن شلة صحاب تربوا على حب السينما وكانوا يحلموا أن يكونوا داخل الكادر وكان اقصى طموح كل واحد فينا ان يقدم مشهد او اثنين، في وقت كانت السينما فيه صعبة جدا، حتى نهاية التسعينات، وبعدها حدث طفرة كبيرة، والإيرادات أصبحت تقاس بالملايين بعد زيادة دور العرض وكنت من المحظوظين وسط زملائي أن أكون وسط الطفرة.

وتابع": وأهدي التكريم لسمير غانم ودلال عبد العزيز، وانسي ساويرس، ومراتي مها الصغير، ونادية السروحي امي ووالدي صلاح السقا الذي علمني ان السيرة اطول من العمر، ووالدي الله يرحمه طلب ان يراني في المستشفى وقال لي انت بيسموك نجم ليه، وقالي خد كل حاجه من النجم الا البعد خلي الناس تطولك.

مسيرة أحمد السقا

أحمد السقا يمتلك في جعبته الفنية حوالي 100 عمل فني ما بين سينما وتلفزيون ومسرح، شهدت بعضها نجاحا غير مسبوق، والبعض الآخر كأن لم يكن.

كان السقا محظوظا في بداية مشواره بالعمل مع نجوم كبار، تعلم منهم حب المهنة، وتقدير زملائه، وحصل على فرص لم تتح للكثير من أبناء جيله خاصة على مستوى الدراما.

بدأ السقا مشواره بالمشاركة كشاب في مسلسلات درامية شهيرة منها "نصف ربيع الآخر" و"زيزينيا" مع يحيى الفخراني، و"حلم الجنوبي" مع صلاح السعدني، إلى جانب السهرات التلفزيونية مع نجوم كبار.

ورغم انطلاقته في عالم السينما كان الحظ ملازما لأحمد السقا للدرجة التي تسمح له بالعمل مع محمود عبد العزيز في ذروة نجاحه بفيلمه “إبراهيم الأبيض”.