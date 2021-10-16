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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجونة| محمد رمضان : مكان الحريق يشتعل للمرة الثانية بس بالحب

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد تقديمه حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى. 

وعلق محمد رمضان على الفيديو : “في نفس مكان حريق الجونة وفي أقل من 48 ساعة يشتعل المكان للمرة الثانية ولكن بالحب مش بالنار.. ثقة في الله نجاح دايماً”. 

ومؤخرا، أحيا محمد رمضان الحفل الخاص الذي أقيم عقب انتهاء مراسم الاحتفاء بافتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وغنى محمد رمضان في الأفتر بارتي الخاصة بافتتاح مهرجان الجونة عدد من أغانيه بعدما صعد على المسرح مرتديا نظارة شمسية وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدم أغنيته الشهيرة "مافيا".

محمد رمضان وبشرى 

أقيم مساء الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي تقدمه ناردين فرج، وسط تواجد كبير جدا من النجوم.

وأعلن سميح ساويرس عن وجود محمد رمضان بالحفل وقدمه على المسرح لتقديم فقرته الغنائية التي تحمل اسم “جو البنات”، والتي يتعاون فيها مع الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي نعمان بلعياشي.

وقامت بشرى بإهداء محمد رمضان بوكيه ورد فقبلها الفنان وقال "الصلح خير"، وشكر نجيب وسميح على إصرارهما أنهما يحققان هدفهما بإقامة المهرجان، وبعدها رقص مع بشرى على أغنيته "جو البنات".

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الصلح خير.. بشرى تشارك محمد رمضان الرقص على أغنيته وتهديه بوكيه ورد

افتتاح مهرجان الجونة 

وحضر لمهرجان الجونة،  عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة  أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرين.

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة. 

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