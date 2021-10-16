890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مشكلة المعاشات قديمة وبدأت منذ عام 2005 ، والرئيس السيسي تحدث عنها اليوم ويتصدى لها.

وأضاف جمال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الرئيس السيسي تحدث عن سبب انخفاض قيمة المعاشات ومشكلة أموال المعاشات التي بدأت من 2005".

وتابع جمال عوض :" الرئيس السيسي وضع قضية المعاشات ضمن الأولويات وتم إجراء دراسة خرجت بكل مواضع الخلل المتواجدة في نظام التأمينات الاجتماعية وعلى رأسها تدني قيم المعاشات وأصول أموال المعاشات".

وأكمل جمال عوض :" الدولة ترغب في استقرار نظام أموال المعاشات من خلال رد أصول أموال المعاشات وتقدر أصول أموال المعاشات بـ 890 مليار جنيه، والقسط الاول الذي تم رده 160.5 مليار جنيه في 2019، وثاني قسط تم دفعه كان بقيمة 170 مليار جنيه، والقسط الذي سيتم دفعه العام الحالي 180 مليار جنيه".

وتابع جمال عوض :" يتم إدارة ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأسلوب علمي لتحقيق الاستدامة المالية لنظام المعاشات"، مضيفا:" كل جنيه تم اخذه سابقا سيتم تسديده بفوائده كاملا لأصحاب المعاشات ومفيش أموال ضاعت ".