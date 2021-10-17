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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. الصين تطلق صاروخاً نووياً.. السعودية تعيد الجماهير للملاعب وتنهي التباعد في الحرمين.. إيران ترفض العودة لمفاوضات الاتفاق النووي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

 

بعد التصوير في الفضاء.. فريق عمل فيلم "التحدي" الروسي يهبط على الأرض بنجاح|فيديو
هبطت صباح اليوم الأحد، المركبة الفضائية التي تحمل فريق عمل سينمائي من روسيا، والذي كان يصور فيلماً على متن محطة الفضاء الدولية بنجاح في دولة كازاخستان.

الاتحاد الأوروبي يعلن فشل محاولة إعادة إيران لمفاوضات الاتفاق النووي
قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن مهمة حساسة للاتحاد الأوروبي  إلى إيران هذا الأسبوع في تأمين التزام من الإدارة المتشددة الجديدة في طهران باستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المترنح.

اختطاف 17 مبشراً أمريكياً في هذه الدولة.. تفاصيل
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن مسؤولين في هايتي يقولون إن ما يصل إلى 17 مبشرا أمريكيا خطفوا في هايتي يوم السبت.

تسليم مساعد لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة
تم تسليم أحد أقرب مساعدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة، حيث تم اتهامه بغسل الأموال.

تفاصيل حالة بيل كلينتون الصحية بعد إصابته بـ تعفن الدم
قالت أنجيل أورينا المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، إن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون سيبقى في المستشفى لتلقي مزيد من العلاج من تعفن الدم حتى يوم الأحد.

الصين تطلق صاروخاً نووياً وأمريكا ترد..تفاصيل
ذكرت صحيفة ""فاينانشال تايمز" البريطانية أن الصين أطلقت في أغسطس الماضي، صاروخا فرط صوتيا قادرا على حمل رأس نووي، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها.

أمريكا تدرس خلط لقاحات كورونا بجرعة ثالثة مختلفة .. ما الفوائد؟
أكدت تجربة سريرية أمريكية، تعد الأوسع من نوعها، أن خليطا من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد 19" كفيل بإنتاج عدد من الأجسام المضادة أكبر مما لو تم استخدام جرعة تنشيطية من اللقاح الواحد.

أمريكا ترحب بإعلان حمدوك خارطة طريق السودان
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، عن دعم وترحيب الولايات المتحدة بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الورزاء السوداني عبد الله حمدوك.

مقتل وفقدان العشرات ونزوح الآلاف بسبب فيضانات وانهيارات أرضية في الهند|فيديو
لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفُقد 18 آخرون، نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن العواصف المطيرة في ولاية كيرالا في الهند.

تصريحات شديدة اللهجة من رئيس الجزائر في ذكرى مذبحة فرنسا الـ60
أصدر رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون تصريحات شديدة اللهجة بمناسبة الذكرى الـ 60 لقتل متظاهرين جزائريين في العاصمة الفرنسية باريس.

عودة الجماهير إلى الملاعب في السعودية
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، السماح بحضور الجماهير، في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية، بكامل طاقتها الاستيعابية، في مختلف المنافسات، ابتداءً من غدٍ، الأحد 17 أكتوبر.

العراق.. مقتدى الصدر يصدر بيانا بشأن نتائج الانتخابات
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم، قبوله بقرارات المفوضية ونتائج الانتخابات البرلمانية.

الصين السعودية عودة الجماهير الحرمين ايران الاتفاق النووي

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