عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا رشدي وأحمد داوود يخطفان الأنظار من مهرجان الجونة

احمد داوود و علا
احمد داوود و علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورا جديدة لها من الجونة مع زوجها الفنان أحمد داوود، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت علا رشدى على الصور قائلة: "معلش الصور مهزوزة شوية بس قولت اوريكوا برضو عادي".

يذكر أن نشرت الفنانة علا رشدى مقطع فيديو  تدافع فيه عن مهرجان الجونة وتعلق على الهجوم الذى تعرض له خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد حريق مسرح البلازا والذى يقام فيه حفل الافتتاح. 

وقالت علا رشدى : “ان مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط ولكن أيضا هناك فعاليات سينمائية وهو يدعو الى حب السينما والفن الى جانب وجود بعد الورش الفنية والتى تساهم فى لقاء بين صناع السينما من جميع أنحاء العالم. 

وأضافت علا رشدى :"أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلام عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث محبى السينما يرون هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو تسجيلية أو قصيرة". 

علا رشدي احمد داوود الفن مهرجان انستجرام مهرجان الجونة

موضوعات متعلقة

كباتن الزعتري…صبا مبارك تشارك متابعيها صورا من الجونة

بإطلالة أنيقة…ديميت أوزديمير تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

" زي أختها جانا".. نور عمرو دياب تعلن إصابتها بمرض فرط الحركة ADHD

بإطلالة صيفية.. انجي المقدم تخطف القلوب بـ أنوثتها

عبير صبري: مش هتبرع بـ أعضائي

شيرين رضا تستعد لمهرجان الجونة علي طريقتها الخاصة | صور

يوم مجنون.. أمينة خليل تستعد لمهرجان الجونة على طريقتها الخاصة

شهيرة في ذكري وفاة محمود ياسين: "مشيت والقلب موجوع والضهر مكسور"

ترشيحاتنا

ذكرى أحداث 17 أكتوبر|عندما قتلت الشرطة الفرنسية أكثر من 300 جزائري غدرا

الرئيس السيسي يصل مقر احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

مماثلة لحظر النفط العربي في السبعينيات.. أوروبا تواجه أزمة طاقة غير مسبوقة

هل يجوز تنفيذ وصية للمتوفى تتضمن قطع رحم .. الإفتاء ترد

نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية.. تكدسات على دائري المنيب والقطامية والإسكندرية الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

فى ذكرى رحيله.. تعرف على نهاية ممدوح وافى الماساوية

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

تحذير .. هذا الطعام يدمر الدماغ في شهر

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

نجت بأعجوبة.. سقوط نيزك من السماء على سرير امرأة|صور

فيديو

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ