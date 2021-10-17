علا رشدي وأحمد داوود يخطفان الأنظار من مهرجان الجونة

نشرت الفنانة علا رشدي صورا جديدة لها من الجونة مع زوجها الفنان أحمد داوود، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت علا رشدى على الصور قائلة: "معلش الصور مهزوزة شوية بس قولت اوريكوا برضو عادي".

يذكر أن نشرت الفنانة علا رشدى مقطع فيديو تدافع فيه عن مهرجان الجونة وتعلق على الهجوم الذى تعرض له خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد حريق مسرح البلازا والذى يقام فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى : “ان مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط ولكن أيضا هناك فعاليات سينمائية وهو يدعو الى حب السينما والفن الى جانب وجود بعد الورش الفنية والتى تساهم فى لقاء بين صناع السينما من جميع أنحاء العالم.

وأضافت علا رشدى :"أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلام عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث محبى السينما يرون هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو تسجيلية أو قصيرة".