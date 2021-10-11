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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علا رشدي تتحدث عن تعاملها مع أبنائها والميديا والتربية الإيجابية الصحيحة

علا رشدي
علا رشدي

حلت الفنانة علا رشدي، ضيفا ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، وتحدث علا رشدي خلال حوارها عن التربية الإيجابية الصحيحة، وطرق تعاملها مع أولادها، كما قدمت العديد من النصائح للأمهات..حيث:

 

 

بيصحى على مزيكا كلاسيكية..علا رشدي تروي كواليس اليوم الدراسي
كشفت الفنانة علا رشدي، عن تفاصيل يومها، قائلة: بصحي الساعة 6 الصبح عشان المدرسة..وبعدين افتح الشبابيك واشغل المزيكا الكلاسيكية “بوتشيلي” عشان ابني بيحبها، وبعد كدا بجهز الاكل ليهم".

 

بنتي بتحب الرقص والتيك توك.. علا رشدي تتحدث عن تعاملها مع أبنائها والميديا
علقت الفنانة علا رشدي، على التكنولوجيا وتأثيرها في حياة الأطفال، قائله:" زمان كنا بنلعب بالعرايس وإحنا عندنا 13 سنة.. ولكن الجيل الجديد بدأ بالعرايس في سن الـ 3 سنين، ومن سن الـ 7 بدأوا يفكروا في التكنولوجيا والسوشيال والتيك توك".

 

علا رشدي تكشف طرق تعاملها مع أولادها والعقاب الصحيح
أكدت الفنانة علا رشدي، خلال حديثها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، على أهمية التعامل بحدود، قائله:" لازم نحط حدود للأولاد..لو مفيش حدود الدنيا هتضيع".

علا رشدي: أحمد بيشاركني في تربية الأولاد ومتابعتهم
كشفت الفنانة علا رشدي، عن طرق تغلبها على التوتر والضغط، قائله:" بتغلب على التوتر والكوارث اللي بتحصل باليوجا والتأمل والرياضة".

 

علا رشدي: بنتي قالتلي عن مسلسل Squid game ودا كان رد فعلي معاها
قالت الفنانة علا رشدي إن إبنتها هي من أخبرتها عن مسلسل Squid game، متابعة:" أنا كنت بسمع عن المسلسل دا ولما قالتلي قولتلها إنه غير مناسب لعمرها فهو مصنف لمن هم أكبر من سن 18.

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