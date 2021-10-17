بدء فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس بالدقهلية

دشن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأحد فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية ( حضر وريف) من مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالبرامون بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وحضور وكيل المديرية ومدير إدارة الرعاية الأساسية.

وأوضح مكي أن المستهدف للمبادرة حوالي 874 الف و300 طالب (654 الف و300 طالب بالريف وحوالي220 الف طالب بالحضر) موزعين على 1443 مدرسة ومعهد ديني.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية واكتشاف وعلاج الأنيميا واكتشاف وعلاج أمراض السمنة والنحافة، حيث يتم العمل من خلال حوالي 110 فرق طبية بقطاع الريف و50 فريقا للحضر كل فريق مكون من ممرضة وفني معمل ومدخل بيانات موزعين على كافة المدارس الابتدائية بالمحافظة .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم إجراء مسح شامل لأطفال المدارس، حيث يشمل الفحص قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم، مشيرا إلى أن من يثبت إصابته يجري تحويله إلى اقرب عيادات التأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية مجانا.

وحث الجميع على التحلى بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل صحة الطالب المصري متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا سعيدا وصحة جيدة.

ومع بداية العام الدراسي الجديد وذلك تنفيذا لتعليمات لمبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة وتحت شعار " سوء التغذية بالمدارس وتنفيذا ايضا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.