بعد تعادل درك النيجر.. تاريخ مشاركات النادى الأهلى فى بطولات أفريقيا

تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، السبت، فى إطار منافسات دور الـ ٣٢ بدورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره الحرس الوطني فى لقاء الإياب يوم السبت المقبل.
صدى البلد يرصد مشاركات النادى الأهلى وصولات وجولات المارد الأحمر فى أدغال أفريقيا:
شارك النادى الأهلي 50 مرة فى البطولات القارية منذ المشاركة الأولى سنة 1976 وحتى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا 2021.
شارك النادى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 32 مرة، وفى كأس السوبر الأفريقي 9 مرات، وفى كأس أفريقيا أبطال الكؤوس 5 مرات، وفى كأس الكونفدرالية 3 مرات، وفى كأس الكونفدرالية مرة وحيدة.
حصد النادي الأهلي على مدار تاريخه لقب دورى أبطال أفريقيا 10 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 7 مرات، وكأس أفريقيا أبطال الكؤوس 4 مرات وكأس الكونفدرالية مرة واحدة.
خاض فريق الأهلي خلال مشواره الأفريقي 381 مباراة جاء آخرها مباراة أمس، السبت، أمام الحرس الوطني.
فاز النادي الأهلي فى 198 مباراة وتعادل فى 99 وخسر فى 84 مباراة، وأحرز المارد الأحمر 587 هدفا واستقبلت شباكه 285 هدفا.
خاض النادى الأهلى ٣٠٠ مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، وفي كأس الكونفدرالية لعب الأهلي 24 مباراة، وفى كأس السوبر الأفريقي لعب الأهلي 9 مباريات، وفى كأس الكونفدرالية لعب الأهلي 4 مباريات.
وحاءت قائمة هدافي النادى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا على النحو التالي:
محمد أبو تريكة 31 هدفا
محمود الخطيب 28 هدفا
عماد متعب 25 هدفا
محمد بركات 17 هدفا
وليد سليمان 17 هدفا
امادوا فلافيو 16 هدفا
علاء إبراهيم 13 هدفا
وليد ازارو 13 هدفا
حسام حسن 10 أهداف
أيمن شوقي 10 اهداف
خالد بيبو 10 اهداف
قائمة مدربي الأهلي أصحاب البطولات القارية
محمود الجوهري دورى أبطال أفريقيا 1982
_محمود السايس أبطال الكؤوس الأفريقية 1984
_محمود الجوهري أبطال الكؤوس الأفريقية 1985
طه إسماعيل أبطال الكؤوس 1986
جيف باتلر وأنور سلامة دورى أبطال أفريقيا 1987
فايتسا كأس الأفروآسيوية 1989
الان هاريس أبطال الكؤوس الأفريقية 1993
مانويل جوزيه دورى أبطال أفريقيا 2001
مانويل جوزيه السوبر الأفريقي 2002
مانويل جوزيه دورى أبطال أفريقيا 2005
مانويل جوزيه السوبر الأفريقي 2006
مانويل جوزيه دورى أبطال أفريقيا 2006
مانويل جوزيه السوبر الأفريقي 2007
مانويل جوزيه دورى أبطال أفريقيا 2008
مانويل جوزيه السوبر الأفريقي 2009
حسام البدري دورى أبطال أفريقيا 2012
حسام البدري السوبر الأفريقي 2013
محمد يوسف دورى أبطال أفريقيا 2013
محمد يوسف السوبر الأفريقي 2014
جاريدو كأس الكونفدرالية 2014
بيتسو موسيماني دورى أبطال أفريقيا 2020
بيتسو موسيماني دورى أبطال أفريقيا ٢٠٢١