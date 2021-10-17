بعد تعادل درك النيجر.. تاريخ مشاركات النادى الأهلى فى بطولات أفريقيا

تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، السبت، فى إطار منافسات دور الـ ٣٢ بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره الحرس الوطني فى لقاء الإياب يوم السبت المقبل.

صدى البلد يرصد مشاركات النادى الأهلى وصولات وجولات المارد الأحمر فى أدغال أفريقيا:

شارك النادى الأهلي 50 مرة فى البطولات القارية منذ المشاركة الأولى سنة 1976 وحتى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا 2021.

شارك النادى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 32 مرة، وفى كأس السوبر الأفريقي 9 مرات، وفى كأس أفريقيا أبطال الكؤوس 5 مرات، وفى كأس الكونفدرالية 3 مرات، وفى كأس الكونفدرالية مرة وحيدة.

حصد النادي الأهلي على مدار تاريخه لقب دورى أبطال أفريقيا 10 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 7 مرات، وكأس أفريقيا أبطال الكؤوس 4 مرات وكأس الكونفدرالية مرة واحدة.

خاض فريق الأهلي خلال مشواره الأفريقي 381 مباراة جاء آخرها مباراة أمس، السبت، أمام الحرس الوطني.

فاز النادي الأهلي فى 198 مباراة وتعادل فى 99 وخسر فى 84 مباراة، وأحرز المارد الأحمر 587 هدفا واستقبلت شباكه 285 هدفا.

خاض النادى الأهلى ٣٠٠ مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، وفي كأس الكونفدرالية لعب الأهلي 24 مباراة، وفى كأس السوبر الأفريقي لعب الأهلي 9 مباريات، وفى كأس الكونفدرالية لعب الأهلي 4 مباريات.

وحاءت قائمة هدافي النادى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا على النحو التالي:

محمد أبو تريكة 31 هدفا

محمود الخطيب 28 هدفا

عماد متعب 25 هدفا

محمد بركات 17 هدفا

وليد سليمان 17 هدفا

امادوا فلافيو 16 هدفا

علاء إبراهيم 13 هدفا

وليد ازارو 13 هدفا

حسام حسن 10 أهداف

أيمن شوقي 10 اهداف

خالد بيبو 10 اهداف

قائمة مدربي الأهلي أصحاب البطولات القارية

محمود الجوهري دورى أبطال أفريقيا 1982

_محمود السايس أبطال الكؤوس الأفريقية 1984

_محمود الجوهري أبطال الكؤوس الأفريقية 1985

طه إسماعيل أبطال الكؤوس 1986

جيف باتلر وأنور سلامة دورى أبطال أفريقيا 1987

فايتسا كأس الأفروآسيوية 1989

الان هاريس أبطال الكؤوس الأفريقية 1993

مانويل جوزيه دورى أبطال أفريقيا 2001

مانويل جوزيه السوبر الأفريقي 2002

مانويل جوزيه دورى أبطال أفريقيا 2005

مانويل جوزيه السوبر الأفريقي 2006

مانويل جوزيه دورى أبطال أفريقيا 2006

مانويل جوزيه السوبر الأفريقي 2007

مانويل جوزيه دورى أبطال أفريقيا 2008

مانويل جوزيه السوبر الأفريقي 2009

حسام البدري دورى أبطال أفريقيا 2012

حسام البدري السوبر الأفريقي 2013

محمد يوسف دورى أبطال أفريقيا 2013

محمد يوسف السوبر الأفريقي 2014

جاريدو كأس الكونفدرالية 2014

بيتسو موسيماني دورى أبطال أفريقيا 2020

بيتسو موسيماني دورى أبطال أفريقيا ٢٠٢١