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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تستعد لاستقبال قافلة الأزهر

قافلة طبية تنموية من الأزهر لمدينة النجيلة بمطروح

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تنظم جامعة الازهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف  واللواء خالد شعيب محافظ  مطروح والدكتور محمد أحمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر  قافلة طبية تنموية شاملة لمحافظة  مطروح خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء  ضمن المبادرة  الرئاسية ( حياة كريمة ) .

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ومن المقرر ان تقوم القافلة  بأعمال الكشف الطبى بالعيادات الخارجية بمستشفي النجيلة مع تقديم العلاج المجانى،وذلك  فى عدد من التخصصات كإجراء عمليات جراحية وتوزيع مساعدات أجتماعية وحملات توعية  وعقد امتحانات فورية لمحو الامية ، بالإضافة الى قافلة بيطرية وزراعية وزراعة الاشجار ، كذلك عمل مسح طبى واجتماعي .


كما يتوافر بالقافلة تخصصات طبية كأمراض النساء ،الاطفال  ،الرمد ، العظام ، أنف وأذن وحنجرة ، باطنة ، جراحة عامة ، جلدية ، ومسالك .


بينما وجه  محافظ مطروح بالعمل على تذليل كافة العقبات من أجل نجاح أعمال القافلة  وتحقيق المستهدف منها لخدمة مزيد من المواطنين مع الاعلان عنها ، موجها لمديرية الصحة  بالتنسيق مع مجلس مدينة النجيلة  وكافة الجهات المعنية  لاعداد التجهيزات التامة واللائقة لأعمال القافلة بمدينة النجيلة.


واضاف الى اهمية التعاون المستمر بين محافظة مطروح والازهر الشريف ،مع المشاركة فى تقديم خدمات مجتمعية لخدمة اهالى مطروح  مع توفير حياة كريمة.

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