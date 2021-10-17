نشرة أخبار العالم.. وقف الدراسة في الأردن.. السعودية تشغل كافة المطارات بكامل الطاقة الاستيعابية.. عقار جديد لعلاج كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قرار رسمي في الأردن بوقف الدراسة بسبب الجرثومة وارتفاع حالات التسمم

في تحركٍ أردني رسمي لمجابهة حالات التسمم التي تسببها جرثومة، أكدت حكومة الأردن أنها لن تقف أمام ذلك متخذة قرارات لصالح صحة المواطنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

في هذا السياق، ذكر الناطق الإعلامي لوزارة التربية في الأردن/ إنه سيتم تعليق الدوام في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة شيجيلا.

عقار متوفر لعلاج كورونا|دعاوى قضائية لإجبار المستشفيات علي استخدامه..ما سبب الرفض؟

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم رفع ما لا يقل عن عشرين دعوى قضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تطالب المستشفيات بإعطاء عقار الإيفرمكتين، لمصابي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، بينما تمت الموافقة على الدواء من قبل هيئة الغذاء والدواء (FDA) لعلاج الطفيليات والديدان لدى المرضي، حذرت الهيئة وإدارات الصحة بالولاية وحتى شركة ميرك الرائدة في تصنيع الدواء من استخدامه لـ علاج فيروس كورونا.

تشغيل كافة مطارات المملكة السعودية بكامل طاقتها الاستيعابية

أصدرت هيئة الطيران المدني السعودي، اليوم الأحد، قرارا يقضي بتشغيل كافة مطارات المملكة بكامل الطاقة الاستيعابية اعتباراً من اليوم.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أصدرت هيئة الطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة.

شاهد.. انفجار إطارات طائرة مصرية أثناء الهبوط في رومانيا

انفجرت إطارات طائرة تابعة لشركة فلاي إيجيبت قادمة من الغردقة، لدى هبوطها في مطار كلوج نابوكا الدولي برومانيا، ما أدى إلى اندلاع النيران في الجزء الخلفي من جهاز الهبوط.

وأعلن مدير المطار ديفيد تشيسيو، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الطائرة كانت تقل 113 راكبا، وأن الإطارات الأربعة في جهاز الهبوط الخلفي تحطمت.

انقطاع تام للكهرباء.. أزمة طاقة كارثية تضرب الهند بعد أوروبا.. فما تفاصيل الحكاية؟

قال موقع “سامباد” الهندي، إن الأزمة أجبرت مناطق دلهي وتاميل نادو وكارناتاكا والبنجاب وراجستان على الإبلاغ عن استنفاد احتياطيات الفحم بها، وهوما يهدد باندلاع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بها لفترات طويلة.

وقام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتقييم الوضع في اجتماع عقد مع كبار المسئولين في وزارتي الفحم والطاقة في 12 أكتوبر

رسالة تحذير إلي الصين.. سفن حربية أمريكية وكندية تدخل إلي مضيق تايوان

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إن سفنا حربية أمريكية وكندية أبحرت عبر مضيق تايوان في أواخر الأسبوع الماضي، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين بكين وتايبيه وأثارت قلقًا دوليًا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تدعي الصين أن تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي جزء من أراضيها، وقد قامت بمهام متكررة للقوات الجوية علي حدود تايوان على مدار العام الماضي، مما أثار غضب تايوان.

البنك الدولي يحذر من شبح يهدد الاقتصاد والأوضاع في ليبيا

أكد البنك الدولي، اليوم الأحد، أن الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر هو أحد الشروط لتعافي الاقتصاد الليبي على المدى القريب.

ووفقا لصحيفة "الساعة 24" الليبية، حذر البنك في تقرير أصدره مؤخرا – من أن عدم الالتزام بالانتخابات الليبية في موعدها سيدخل البلاد مجددا في شبح تدهور الأوضاع، مشيرا إلى معاناة الأسر الليبية من انعدام الأمن الغذائي.

انفجارات عنيفة وزلازل وإلغاء الرحلات الجوية.. بركان جزيرة لا بالما يثير الرعب|فيديو

قال رئيس جزر الكناري، اليوم الأحد، إن بركان كومبر فيخا مستمر في الانفجار، وهو البركان الذي تسبب في حدوث فوضى في جزيرة لا بالما الإسبانية منذ أن بدأ في الثوران قبل نحو شهر.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال رئيس جزر الكناري، انجيل فيكتور توريس، في مؤتمر للحزب الاشتراكي في فالنسيا مستشهدا برأي العلماء: “لا توجد مؤشرات على اقتراب نهاية الثوران رغم أن هذه هي امنية لدى الجميع”.