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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

24 أكتوبر.. الحكم في دعوى استبعاد مرشح لمنصب رئيس نادي سموحة

القضاء الإداري
القضاء الإداري

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح السابق على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية باستبعاده من الانتخابات لجلسة 24 أكتوبر الجاري للحكم.


وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية، الخاص باستبعاد الطاعن من الترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي 2021 - 2025.


وذكر محمد السيد مجاهد، في دعواه، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح في الانتخابات، إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.

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