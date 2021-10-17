هل هناك منتج دوائي لتجنب الإصابة بالتهابات المفاصل ؟.. خبيرة تجيب

قالت الدكتورة سارة المهدي ، خبيرة التغذية العلاجية ، إن مشكلة التهاب المفاصل غير محددة بسن معين ، وأسبابها متعددة ، أما بسبب زيادة في الوزن ، أو أن المريض مولود بمرض خشونة الركبتين .

وأضافت الدكتورة سارة المهدي ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، تقديم الإعلامية " دينا رامز " ، أن التمرين بشكل خاطئ قد يتسبب في حدوث التهاب بالمفاصل ، بسبب ضغط السائل الغضروفي ,

ونصحت " المهدي " بـ منتج " جينتون " الذي يستعيد كمية الكولاجين التي يحتاجها للجسم ، من مكونات طبيعية 100% .

ولفتت إلى أن خشونة الركبة تنتج من اختفاء أو نقص الكولجين أو السائل الغضروفي من المفاصل، مشيرة إلى أن علاج هذا الأمر يكون من خلال استخدام عقار الـ"جينتون" وهو عبارة عن دواء شراب عبارة عن كيس يوضع على نصف كوب ماء.

وأشارت إلى ان عقار الـ"جينتون" مستخلص من مواد طبيعية بنسبة 100%، ولا يتعارض مع أمراض السكر أو الضغط، وهو عبارة عن وجبة دسمة من الكفيار، مشيرة إلى أن الـ"جينتون" يعيد أي نقص يتواجد في السائل الغضروفي.

