"الصحة": التحكم في الوزن أفضل طرق الوقاية من سرطان الثدي

أكدت وزارة الصحة والسكان برئاسة هالة زايد، ضرورة التحكم في الوزن دائمًا عن طريق تناول طعام صحي غني بالخضروات والفواكه، وشرب الكثير من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام.

وأكدت الصحة، في بيانها اليوم الأحد، أن إتباع الإجراءات الصحية السليمة والتحكم في الوزن يقلل فرص إصابتك بسرطان الثدي.

وناشدت الوزارة، السيدات، زيارة أقرب وحدة صحية للكشف المبكر على سرطان الثدي والمتابعة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

وأوضحت وزارة الصحة أن مواعيد الوحدات يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً.

الصحة

الصحة انطلاق العمل بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم)

وكان وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن انطلاق العمل بمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد 2022\2021، في إطار حرص الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر ، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.



وأضافت"وزارة الصحة والسكان،" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏

وتابعت "وزارة الصحة والسكان،" أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت "وزارة الصحة والسكان،" إلى زيادة الفرق الطبية التي تعمل ضمن المبادرة لتصبح 2400 فريق طبي، ويتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكدت "وزارة الصحة والسكان،" اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التواصل المجتمعي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.