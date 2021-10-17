بورشة عمل حول التحول الرقمي.. طب بنات الأزهر بالقاهرة تفتتح موسمها الثقافي

نظمت كلية الطب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة أولى فعاليات الموسم الثقافي بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بلقاء تحت عنوان: "التحول الرقمي والجمهورية الجديدة" برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

بدأ اللقاء بكلمة الدكتور هشام فرهود، عميد الكلية، بالتهنئة بالعام الدراسي الجديد، وتحدث عن أهمية مشروع سفراء الأزهر في النهوض والارتقاء بالكلية؛ وذلك لدوره نحو تأهيل الكوادر القيادية والتعليمية والإدارية.

وأشار الدكتور هشام فرهود إلى أن البرامج التي عقدتها المنظمة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج من خلال التدريب الأون لاين نحجت نجاحًا كبيرًا، وكان بحضور جميع قيادات الكلية.



وأشادت الدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بتنظيم هذه البرامج والأنشطة التي قام بها مشروع سفراء الأزهر، لافتة إلى أنها كانت من أوائل المشاركات في برنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي رغم أنه كان في شهر رمضان؛ لأهميته الكبيرة وكذلك تماشيًا مع سياسات الدولة في هذا المجال.



وأكدت الدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة وأهمية الربط بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية والجامعة والهيئات الأخرى، وذلك من خلال برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومدى انعاكسها الإيجابي على العمل ومدى الارتقاء بشأن الموظفين علميًّا؛ لتسهيل مهام الشغل وإنجازها.



من جانبه أكد معتز الروبي، مدير الكلية، أن الجميع استفاد من برنامج التحول الرقمي الذي أقامته المنظمة؛ وذلك للعمل على فهم سياسات الدولة والوقوف خلف قيادتها، وكنا من الكليات السباقة كإدارة للإفادة بأهمية التطبيق لكل خطط الدولة بشكل مستمر.



وعبرت نرمين نصار، المسئول بكلية الطب بنات عن مشروع سفراء الأزهر، عن سعادتها لانضمامها ومشاركتها فى هذا المشروع ومدى إفادتها منه، موضحة أنها لمست تغييرًا بشخصيتها للأفضل بالمهارات والبرامج المتنوعة، وشكرت قيادات وإدارة الكلية؛ لدعمهم المستمر لها.



من جانبها وجهت الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، الشكر لإدارة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة؛ لانضمام عدد كبير منها للمشروع.

وأكدت أن مشروع سفراء الأزهر يعمل بشكل مستمر ببرامجه المختلفة كمشروع انبثق من الأزهر يحمل الطابع الأزهري لإعداد القيادات الشابة من أعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلبة؛ لإعدادهم لسوق العمل، وأنه يعمل على رفع الوعي الفكري والتثقيفي وتناول الموضوعات من خلال إستراتيجات الدولة والجمهورية الجديدة.



وأضافت أن برنامجي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ينفذان من خلال مبادرة الدولة: "بكرة ديجتال" والتي نفذتها بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة "طور وغيَر" والاتصالات.

وفي ختام اللقاء تم تقديم درع الكلية للدكتورة أنوار عثمان، وتوزيع الشهادات على المشاركين بالمشروع.

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