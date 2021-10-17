ابن شقيق الملحن بليغ حمدي يكشف عن وثيقة نادرة للراحل

كشف تامر حمدي، ابن شقيق الملحن بليغ حمدي، عن وثيقة نادرة لعمه الراحل، طالب فيها بطبع ألحانه الدينية على أسطوانات؛ لنشر الوعي الديني.



وقال، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي محمد الباز، إن الوثيقة كانت عبارة عن جواب أرسله بليغ حمدي بتاريخ 7 أكتوبر 1972 إلى مراقب عام المنوعات بالإذاعة، أكد له فيها رغبته في نسخ ألحانه الدينية مع الشيخ سيد النقشبندي، لنشر الوعي الديني في المجتمع.



وعرض "آخر النهار" نص الوثيقة على الهواء، وجاء مكتوبا فيها:

"قمت بتسجيل ابتهالات للنقشبندي وعلمت أنها نفذت تليفزيونا وبيعت لتليفزيونات البلاد العربية، لذلك أرجو الموافقة على طبعها على أسطوانات، وذلك مساهمة في نشر الوعي الديني، كذلك لنقدم ولو خطوة في خدمة الدين".

