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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس واتفورد: محمد صلاح يمكنه فعل أي شيء.. يجعل حراس المرمى قلقين

محمد صلاح
محمد صلاح

أثنى بين فوستر، حارس مرمى فريق واتفورد الإنجليزي، على أداء النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول.

وقاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، لتحقيق انتصار عريض على واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال فوستر في تصريحات نقلتها صحيفة “ ليفربول إيكو”:"هناك أوقات يحصل فيها على الكرة وهو ما يقلقك كحارس مرمى. يمكنه فعل أي شيء. يذهب لداخل منطقة الجزاء، لخارجها ، يسقط اللاعبين وحركته لا تصدق ، وكذلك معدل ركضه."

وأضاف:" هذا هو الشيء الذي أحبه أكثر.. حقيقة أنه على استعداد كبير للركض ومستعد للعمل وهي ميزة نادرة في لاعب لديه جميع الصفات الأخرى أيضًا."

وتابع:"بصفتك حارسًا تقول لنفسك: 'يا إلهي ، لا تدعه يسدد'.. لن أختلف مع تقييم كلوب بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي."

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول والذي سجله زميله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الرابع في شباك فوستر، مساهمًا في تحقيق نقاط المباراة الثلاث لفريقه.

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