سكرتير مساعد أسيوط يتابع إزالة فورية لمخالفة بناء بحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وشدد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفات البناء دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



حيث تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة أعمال تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بأحد العقارات بمنطقة الحمراء بحي شرق حيث تم إزالة المخالفة بالكامل والتحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة وتحرير المحضر اللازم بالمخالفة وذلك بمشاركة أيمن محروس رئيس حي شرق ومروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبي رئيس حي شرق والمهندسة جيهان برامبل مدير التنظيم بالادارة الهندسية بالحي وذلك ضمن خطة المحافظة للتصدي لأية حالات مخالفة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتصدى لها بكل حسم وشدة بهدف القضاء على كافة أشكال البناء المخالف.



كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.