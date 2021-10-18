عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشكلة شائعة في منطقة الشفاه والفم تحتاج للتجميل.. استشاري يوضح

الدكتور عاصم فرج
الدكتور عاصم فرج

قال الدكتور عاصم فرج ، استشاري التجميل والجلدية، إن من أكثر المشكلات الشائعة التي يحتاج فيها الشخص لعملية تجميل هو ظهور اللثة بشكل كبير عند الضحك ، وهي تسبب أحراج في بعض الأحوال.

 

وأشار الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية  " إم بي سي مصر 2 " ، إلى أن هذه الظاهرة يتم علاجها بحقن البوتكس ، وهي عملية تجميلية سهلة .

 

وأوضح " فرج "، أن العملية لا تسبب مشكلة في حركة الشفة ، ومع الوقت يمكنه تحريكها بشكل طبيعي . 

 

وفي سياق أخر ، قال الدكتور عاصم فرج ، استشاري الأمراض الجلدية ، في تصريحات سابقة ، إن مرض " الهربس " يظهر حول الفهم ، على شكل علامات جلدية، بعد الإصابة بدور برد شديد أو اضطرابات في الجهاز الهضمي أو التعرض للشمس .

 

عاصم فرج استشاري التجميل والجلدية برنامج صباحك مصري الدكتور عاصم فرج استشاري التجميل والجلدية توك شو

ترشيحاتنا

روزاليوسف تمنح وسام الاحترام ودرع المؤسسة لوكيل مجلس النواب محمد أبو العينين

مدير أعمال موسيماني يكشف حقيقة مغادرة مدرب الأهلي لمحل إقامته بأكتوبر

توابع كورونا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

محافظ القاهرة: إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة

بشوادر الحلويات.. فرحة بين الأهالي والزينة تجمل الشوارع في سيناء احتفالا بالمولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

جمع متعلقاته.. مؤشر جديد يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

موسيماني يبدأ في جمع متعلقاته بعد اقترابه من الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

توابع كورونا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ