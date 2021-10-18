مشكلة شائعة في منطقة الشفاه والفم تحتاج للتجميل.. استشاري يوضح

قال الدكتور عاصم فرج ، استشاري التجميل والجلدية، إن من أكثر المشكلات الشائعة التي يحتاج فيها الشخص لعملية تجميل هو ظهور اللثة بشكل كبير عند الضحك ، وهي تسبب أحراج في بعض الأحوال.

وأشار الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، إلى أن هذه الظاهرة يتم علاجها بحقن البوتكس ، وهي عملية تجميلية سهلة .

وأوضح " فرج "، أن العملية لا تسبب مشكلة في حركة الشفة ، ومع الوقت يمكنه تحريكها بشكل طبيعي .

وفي سياق أخر ، قال الدكتور عاصم فرج ، استشاري الأمراض الجلدية ، في تصريحات سابقة ، إن مرض " الهربس " يظهر حول الفهم ، على شكل علامات جلدية، بعد الإصابة بدور برد شديد أو اضطرابات في الجهاز الهضمي أو التعرض للشمس .