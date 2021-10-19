رسميا.. فيفو تطلق هاتفها Vivo S10 | سعر ومواصفات

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا، عن هاتفها Vivo S10 في الصين، والذي يأتي بعدد من المواصفات الكبيرة في الشاشة والكاميرا، بالإضافة إلى السعر المناسب.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Vivo S10 صدر بـ 3 ألوان هي الأزرق الضبابي، والأبيض المتدرج، والأسود اللامع، مع وزن 175 جرامًا، وسمك 7.59 مم.



ويأتي هاتف فيفو القادم Vivo S10e بشاشة قياس 6.44 بوصة من نوع AMOLED ودقة 1080 × 2400 مع جودة Full HD+، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش للكاميرا الأمامية ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.

هاتف فيفو Vivo S10e

ويقدم هاتف فيفو Vivo S10e كاميرا ثلاثية، الأساسية منها دقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجابيكسل، والثالثة للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

هاتف فيفو Vivo S10e

ويعمل هاتف فيفو Vivo S10e بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 900 من شركة ميديا تيك مع ذاكرة داخلية سعة 128، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 11.

هاتف فيفو Vivo S10e

وسيحتوى هاتف فيفو Vivo S10e على بطارية سعة 4000 مللى أمبير، بقوة شحن 30 واط، من خلال منفذ شحن Type-C، ويقدم الهاتف دعمًا لشبكات Wi-Fi و Bluetooth 5.2 و GPS.

ويبدأ سعر هاتف فيفو Vivo S10e من 373 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 6 آلاف جنيه مصرى، لأصغر نسخة، حيث سيبدأ الحجز المسبق للهواتف في الصين بدءا من 20 أكتوبر على أن يتم إطلاقها عالميا.