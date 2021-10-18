الذهب يتراجع جنيهين في نهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر بمتوسط جنيهين اثنين بنهاية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأحد علي مستوي الأعيرة بمحلات الصاغة.



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة حوالي 885 جنيها مقارنة بـ887 جنيها أمس بفارق 2 جنيه.



ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب حوالي 774 جنيها مقابل 776 جنيها أمس بفارق جنيهان.



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب حوالي 663 جنيها مقابل665 جنيها أمس .



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين أعيرة الذهب حوالي 516 جنيها مقابل517 جنيها أمس.



ووصل سعر الجنيه الذهب 6192 جنيها وأوقية الذهب 27.51 جنيها وكيلو الذهب 884.6 ألف جنيه.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.