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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

القمة المصرية اليونانية القبرصية غدا| القاهرة تنير أثينا ونيقوسيا بالكهرباء

القمة المصرية اليونانية
القمة المصرية اليونانية القبرصية - أرشيفية

أعلنت الرئاسة القبرصية، اليوم الاثنين، أن أثينا تستضيف غدًا قمة ثلاثية  بين مصر وقبرص واليونان، حيث سيتم مناقشة تطورات المشكلة القبرصية والتعاون في مجال الطاقة والتطورات الإقليمية واستعراض التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث.

وسيتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرات تعاون في مجال الربط الكهربائي وقضايا تتعلق بالمغتربين، حيث سيتم وضع إطار مشترك للعمل مع برامج لزيادة التنسيق بين منظمات المغتربين في مراكز صنع القرار المهمة في الخارج.

المتابعة والتنفيذ

ومن جانبه قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن القمة المصرية القبرصية اليونانية هي نتيجة ومتابعة للقمم السابقة، وهذه السياسية التي تتسم بها السياسة الخارجية المصرية «المتابعة والتنفيذ».

وتابع البرديسي في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن القمة المنتظر عقدها غدا تأتي تأكيدا على انطلاق مصر وانفتاحها على كل القوى الإقليمية والدولية، وتدعيما لأواصر الصداقة بين الدول الثلاث «مصر وقبرص واليونان».

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مزيد من التدعيم

وأضاف أن النتائج المتوقعة من هذه القمة هي مزيد من تدعيم وتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الدول الثلاثة، ومواجهة التحديات المشتركة بينهم.

واختتم: «القمة تدعم فكرة إحياء الجذور التاريخية بين مصر واليونان وقبرص والتقارب بين الشعوب، مما يدعم الرؤي والثقافات المشتركة المتقاربة وأيضا المشاريع المستقبلية».

القمم المصرية القبرصية اليونانية السابقة

استضافت القاهرة القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لأول مرة في نوفمبر عام 2014.

وأكد خلالها الزعماء الثلاثة على المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية التي تضمنت احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد البيان الختامي على أن عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكون من أكبر الأخطار التي تواجه المنطقة على المدى الطويل.

أبريل 2015 القمة الثانية في قبرص

أما القمة الثانية التي استضافتها قبرص فشهدت عدة محاور منها عملية ترسيم الحدود البحرية في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وكذلك سبل تنشيط السياحة بين الدول الثلاثة، بالإضافة إلى سبل مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ملف الإرهاب.

وطالب إعلان نيقوسيا في ختام القمة بضرورة الكشف عن مصادر الدعم التي تتلقاها الجماعات الإرهابية.

ديسمبر 2015 القمة الثالثة في أثينا

العاصمة اليونانية أثينا كانت المحطة الثالثة للقمة المصرية اليونانية القبرصية، وناقشت ترسيم الحدود الدولية على أساس القانون الدولي، واستغلال إمكانات هذا الموقع المحوري في مجالات الطاقة والتجارة والنقل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وأكد الرئيس السيسي خلال القمة على أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص ليس موجها ضد أحد.

أكتوبر 2016 القمة الرابعة في القاهرة

بينما القمة الرابعة التي أقيمت في القاهرة فقد حددت آلية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستقرار والسلام بالمنطقة.

كما اتفق الزعماء الثلاثة الحاضرين للقمة على ضرورة علاج أزمة المهاجرين، والتحرك بسرعة لحماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهم.

نوفمبر 2017 القمة الخامسة في نيقوسيا

شهدت القمة مناقشة العديد من التحديات التي تواجهها الدول الثلاثة في البحر المتوسط، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بينهم.

أكتوبر 2018 القمة السادسة في اليونان

واتفق زعماء مصر وقبرص واليونان خلال القمة السادسة على إنشاء سكرتارية تنفيذية للآلية مقرها قبرص لتنسيق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

كما توافق الزعماء على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يكون مقره القاهرة.

وأشاد زعيما قبرص واليونان بدور مصر المحوري في الحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط والمتوسط.

وشهدت القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمجالات التأمينات الاجتماعية، والتعاون الجمركي الفني، والتعليم، والمشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، والاستثمار.

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أكتوبر 2019 القمة السابعة في القاهرة

في عام 2019 وصلت القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص إلى القاهرة، وشهدت المناقشات طرح عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الثلاثة.

وأكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على أهمية تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وطالبوا المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجماعات الإرهابية، ومسائلة ممولي تلك الجماعات.

كما أعرب الزعماء الثلاثة على قلقهم بسبب الوضع في ليبيا، وأكدوا على أن التسوية السياسية هي الحل الأمثل للأزمة، كما أدانوا العملية العسكرية التركية التي انطلقت في سوريا وقتها، بالإضافة إلى  إبداء قلقهم تجاه التصعيد التركي بالبحر المتوسط.

كما جدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة دعمهم للجهود القبرصية للتوصل لحل شامل وعادل، وقابل للتطبيق للقضية القبرصية وأن يكون معتمدا على قرارات مجلس الأمن.

أكتوبر 2020 القمة الثامنة في قبرص

أتت القمة الثامنة في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط.

وكانت تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

أكدت القمة الثلاثية التزام العواصم الثلاثة بمبادئ القانون الدولي في تقاسم ثروات شرق المتوسط.

وتم الاتفاق على تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

والاتفاق على مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف.

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