قرينة الرئيس السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

هنأت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.



وقالت قرينة رئيس الجمهورية - على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم “الاثنين” -: "في ذكرى مولد سيد الخلق، أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، ففي مثل هذا اليوم شرَف النبي بمولده العالم وأضاء آفاق الكون حاملا أعظم الرسالات، فكان رحمة وهدى للعالمين".



وأضاف "سلام الله على النبي الأمين الكريم، الذي ضرب أروع المثل في سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة، وأدعو الله في هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمي مصر وشعبها، وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية.. كل عام وأنتم بخير".

