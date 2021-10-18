فروع مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن.. للتلاوة والتجويد والنطق الصحيح

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، التابع للأزهر الشريف، عن فروع مدرسة الإمام الطيب، لتحفيظ القرآن الكريم.

وأكدت الصعيدي، لصدى البلد، أن التوسع في فروع مدرسة الإمام الطيب، ينطلق من دور ومسؤلية الأزهر الشريف تجاه كتاب الله في توفير البيئة المناسبة للراغبين في تعلم القرآن الكريم ودراسته وفق ما تواتر عليه علماء الأمة.

فروع مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

فرع معهد البعوث الإسلامية "فتيات"



يوم السبت والإثنين والأربعاء ، الدراسة للرجال في الفترة الأولى والثانية.

ويوم الأحد والثلاثاء والخميس، الدراسة للنساء في الفترة الأولى والثانية.

فرع معهد الأزهر بمدينة نصر "بنين

يوم السبت والإثنين والأربعاء الدراسة فيه للنساء في الفترة الثانية

ويوم الأحد والثلاثاء والخميس، الدراسة فيه للرجال في الفترة الأولى والثانية.



فرع معهد البعوث الإسلامية الإبتدائي

يوم السبت والإثنين والأربعاء ، الدراسة فيه للرجال في الفترة الأولى والثانية.

ويوم الأحد والثلاثاء والخميس، الدراسة فيه للنساء والطلاب صغار السن، في الفترة الأولى والثانية.



فرع معهد الدكتور طلعت السيد

يوم السبت والإثنين والأربعاء، الدراسة فيه لطلاب المرحلة الإعدادية بنين في الفترة الثانية .

ويوم الأحد والثلاثاء والخميس، الدراسة فيه للمرحلة الثانوية بنين في الفترة الثانية.

افتتاح الفرع الرابع لمدرسة الإمام الطيب

وافتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين بالأزهر ، فرع مدرسة الإمام الطيب، بمقر معهد البعوث الإسلامية الابتدائي، وذلك بحضور عدد من المشرفين على المدرسة.

وقالت الصعيدي إن افتتاح فرع مدرسة الإمام الطيب يهدف بالدرجة الأولى إلى التوسع في نشاط تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى والتيسير على الراغبين في حفظه بتوفير مكان مؤهل ومناسب يساعدهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده ومعرفة النطق الصحيح ومخارج الحروف.

وأضافت الصعيدي إن الدراسة بفرع معهد البعوث الإسلامية الابتدائي ستكون بعد الانتهاء من اليوم الدراسي لتلاميذ المعهد؛ وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين

مدرسة الإمام الطيب

مدرسة الإمام الطيب