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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاحتفال عن بعد للعام الثاني.. ماذا تعرف عن يوم تشاماش الثقافي

أثناء الاحتفال بيوم
أثناء الاحتفال بيوم تشوماش الثقافي في عام 2019

للعام الثاني على التوالي، سيعقد الاحتفال بيوم تشاماش الثقافي عبر الإنترنت، مع إلغاء الاحتفالات على أرض الواقع بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وبحسب موقع أخبار كاليفورنيا، يقام الحدث للاحتفال بيوم تشاماش الخامس عشر، يوم السبت 23 أكتوبر بدءا من الساعة 1 ظهرا حتى الثانية والنصف ظهرا ويسلط الاحتفال الضوء على مغنيين والراقصين للقبائلالمختلفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية والتي بعضها ذات أصل أفريقي.

 

وتم تسمية هذا اليوم بـ "تشاماش" نسبة إلى قبيلة "سانتا ينز تشاماش" التي تقع في مقاطعة سانتا باربرا بولاية كاليفورينا الأمريكية، وتم الاعتراف بها كقبيلة رسمية لأول مرة من قبل الحكومة الفيدرالية في عام 1901.

 

وكانت قد أعلنت ناكيا زافالا مديرة الثقافة بالولاية لقبيلة تشاماش أنه سيبدأ الحدث بدعوة الأسلاف الاكبر سنا وتقديم عروض للرقص والتأمل في وجود العديد من القبائل إلكترونيا لتبادل الغناء والقصص.

 

قبيلة التشاماش 

ومن المعروف عن قبيلة "التشاماش" أنها تنتمي إلى الهنود الحمر وكانوا يعيشون قديما في مناطق متفرقة في ولاية كاليفورنيا، ويعتقد أنهم أول من استطن الولاية الأمريكية قبل ما يزيد عن 13 ألف عاما.

 

واستطاعوا التكيف والحياة بالولاية من خلال وجودهم على الساحل الجنوبي مما سمح لهم بممارسة حياتهم بشكل يوفر لهم كل احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومياه، وتركوا على جدران الكهوف التي قطنوها إرثا ثقافيا ضخما يتضمن العديد من النقوش المرسومة يدويا والألوان المتنوعة.

تشاماش يوم تشاماش الثقافي قبيلة الهنود الهنود الحمر ولاية كاليفورنيا ولاية أمريكية

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