هزة أرضية يشعر بها سكان عدد من محافظات الجمهورية

تعرضت محافظة الاسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء لهزة أرضية دون وقوع أي خسائر.



وذكرت مصادر أن عددا من المدن تعرضت لنفس الهزة، حيث سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط، بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وجار تأكيد البيانات.

ولم ترصد العمليات بإدارة الأزمات بمحافظة الإسماعيلية، أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.



وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.



والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.