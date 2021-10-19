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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسام غالي: تأخر اعتماد لائحة اللجنة الخماسية سبب مشكلات للرياضة المصرية

حسام غالي
حسام غالي

 قال النائب حسام غالي ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن تأخر وزارة الشباب والرياضة ، فى تفعيل اللائحة التى اعدتها اللجنة الخماسية التى كانت مكلفة بإدارة إتحاد الكرة ، تسبب فى بعض الإشكاليات التى تعاني منها الرياضة  المصرية حاليا .

 

وقال " غالى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إنه لولا  تأخر وزارة الشباب فى نشر اللائحة التى أعدتها اللجنة الخماسية ،  فى الجريدة الرسمية ، كان هناك حل لإشكالية لجنة رابطة أندية الدورى ، خاصة أن اللائحة كانت تنص على تشكيل الرابطة.

 

وأوضح غالي ، أنه واجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، بعدد من الأسئلة التي تشغل  بال المهتمين بالرياضة المصرية ، وسأل رئيس الإتحاد عن بيع حقوق أمم إفريقيا التي أقيمت فى مصر وهل تم بيعها بنفس سعر الجابون  التى شارك فيها 16 فريق فقط ، بينما بطولة مصر شارك فيها 24 فريقا ؟، متابعا : " أنه من المفترض أن تكون حقوق مصر أعلي بكثير من الجابون " .

 

وأضاف وكيل لجنة الشباب ، إنه سأل "مجاهد" عن وجود بعض المدربين الذين يدربون فرق الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية بدون رخص ، متسائلا : " كيف يستعين إتحاد الكرة بمدير فني أجنبي لتطوير منتخبات الناشئين وفى الوقت ذاته يترك المدربين  يدربون بدون رخص؟.

 

وأضاف "غالي"، أن إتحاد الكرة يعاني من غياب الرؤية ووضع إستراتيجية  للكرة فى مصر ، خاصة أن أى مدرب  يجب أن يحصل على رخصة حتى يتمكن من التدريب ويقوم بإعداد لاعبين قادرين على الانضمام للمنتخبات الوطنية.

كرة اتحاد الكرة الجريدة الرسمية مجلس النواب البرلمان

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