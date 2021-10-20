بشاشة فائقة الجودة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو القادم iQOO Z5x

كشفت تسريبات جديدة عدد من المواصفات التي سينطلق بها هاتف iQOO Z5x التحفة الجديدة من شركة فيفو الصينية، والمقرر إطلاقه بعد أيام قليلة، خلفا لهواتف iQOO Z5 و iQOO Z5 Pro .

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iQOO Z5x بشاشة فائقة الجودة من نوع LCD قياس 6.7 بوصة بجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ميزة مقاومة المياه والغبار.

وسيقدم هاتف فيفو القادم iQOO Z5x كاميرا خلفية مزدوجة، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتي بدقة 20 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف iQOO Z5x بمعالج من نوع Dimensity 900 SoC من شركة ميديا تيك الصينية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

وسيحتوى هاتف iQOO Z5x على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، كما يحتوي الهاتف على مقبس لسماعة الرأس.