مبادرة آلية التعاون الثلاثي|طرحها السيسي وتحقق مكاسب غير مسبوقة لمصر واليونان وقبرص

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون النوعي مع دولتي قبرص واليونان بتوقيع مذكرات تعاون في مجال الطاقة والكهرباء، لافتا أن «ما تم توقيعه من اتفاقيات في مجال تبادل الطاقة ما هو إلا خطوة تمهيدية للربط الكهربائي مع باقي القارة الأوروبية».

ولفت الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا، عقب القمة الثلاثية، التي جمعت مسؤولي الدول الثلاث اليوم، أن ما تم من توقيع على اتفاقيات في مجال الطاقة «خطوة في مساعي الدولة المصرية لتوريد الغاز المسال لباقي دول وسط أوروبا عبر خطوط أنابيب ضخمة».

قوة العلاقات السياسية

من جانبه أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أهمية القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، موضحًا أن «اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص دليل واضح على قوة العلاقات السياسية بين العواصم الثلاث».

وأضاف أن هذا الأمر سيساهم في زيادة منافع الثلاث دول، وخاصة في ظل كثرة النزاعات بعد ظهور كميات كبيرة من الاكتشافات شرق المتوسط.

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الربط الكهربائي مهم جدًا للدولة المصرية، وخاصة بعد الربط مع المملكة العربية السعودية، والربط مع ليبيا، والسودان، بالإضافة لتوقيع الخط البحري بين مصر واليونان والشبكة الأوروبية بتكلفة 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قبرص تعاني من نقص إمدادات الكهرباء، وكذلك الجانب اليوناني.

وذكر الدكتور جمال القليوبي، أن الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يجعل الاقتصاد المصري قادرا على دعم الاقتصاديات الأخرى، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أصبح مرتبطًا بالاقتصاديات الأخرى من خلال لغة المصالح المتبادلة.

مبادرة الرئيس السيسي

من جهته أكد السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مبادرة آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، كانت بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء انعقاد الدورة الأولى لهذه الآلية في مصر في نوفمبر من العام 2014.

وقال إن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص شهدت طفرة متميزة خلال السنوات الماضية، والتطور في هذه العلاقات يأتي انطلاقا من رؤية الرئيس السيسي وجهوده المستمرة التي تتمثل في العمل من أجل تعظيم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية وأن يكون لها نتائج إيجابية في إطار تحقيق النهضة التنموية لمصر بكامل أنحاء الجمهورية في إطار الجمهورية الجديدة.

وشدد على أن الرئيس السيسي يحرص على تعظيم مصالح مصر من خلال مشاركته بكافة الفعاليات الدولية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والنهضة التنموية والنفع على المواطن المصري.

حجم التبادل التجاري

وقال أحمد حمدي الخبير الاقتصادي الباحث في إدارة الأعمال، أن العلاقات المصرية القبرصية تاريخية، ولكنها تشهد تطورا كبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر هي واليونان أيضاً، حيث بلغت الاستثمارات القبرصية في مصر 400 مليون يورو، ممثلة في 224 شركة قبرصية تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة.

وتابع: «بدأ تدفق الاستثمار المصري في قبرص في مجال البناء والتشييد والذي يعتبر من أهم الأسواق الاستثمارية في أوروبا».

وأوضح حمدي، أن العلاقات المصرية القبرصية بدأت منذ أن استقلت قبرص عن بريطانيا في أغسطس 1960، وكانت مصر أول دولة اعترفت بها على الفور، ولكن تحركت العلاقات بين الدولتين في عام 2014، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين في 2016 كان لا يتخطى 18 مليون يورو، ثم وصل إلى 33 مليون يورو في 2019.

وأردف: «وصلت الصادرات المصرية إلى قبرص 153 مليون يورو في 2020، وارتفاع الواردات القبرصية لمصر من 48 مليون يورو إلى 70 مليون يورو نتيجة عودة السياحة القبرصية إلى مصر».

عدد الشركات القبرصية

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن عدد الشركات القبرصية العاملة في مصر عام 2016 كان لا يتخطى 140 شركة برأسمال 160 مليون يورو، ووصلت الآن إلى 224 شركة برأسمال 400 مليون يورو، مؤكدًا أن ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وقبرص يرجع لتنامي العلاقات الدبلوماسية والسياسية وحرص البلدين على زيادة المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قبرص أصبحت من الدول ذات الثقل السياسي في منطقة البحر المتوسط لما تمتلكه من ثروات طبيعية وخاصًة الغاز الطبيعي.

وأكد أن ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان أفاد مصر بإنتاج 345 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي لسد احتياجات السوق المصرية، بالإضافة إلى تصدير الغاز القبرصي إلى أوروبا من خط النقل المصري بعد إسالته في المصانع المصرية.

مواجهة التغير المناخي

وأكد الرئيس السيسي، إن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أسهمت في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة وغيرها.

وأشار الرئيس إلى الآفاق الواعدة بين الدول الثلاث لتعزيز روابط التعاون بين دولنا في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالسياحة والبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ننطلق فيها استنادًا إلى حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى من إمكاناتنا ومواردنا التي تؤهلنا لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو مزيد من الرفاهية والرخاء.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها في أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان والتي عقدت بالعاصمة أثينا، الثلاثاء، بحضور رئيس وزراء جمهورية اليونان، ورئيس جمهورية قبرص.

وأضاف السيسي: «يغمرني شعور متجدد بالسرور كلما تواجدت على أرض هذا البلد الصديق الذي لا يخفى عليكم ما يجمعه بالشعب المصري من إرث حضاري عريق وروابط تاريخية مشتركة على مر العصور والأزمنة».

وتابع الرئيس السيسي: «وبينما أتوجه لكم دولة الرئيس كيرياكوس بعميق الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فإنني على ثقة تامة من إدارتكم الحكيمة لفعاليات هذا الاجتماع التاسع للآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص».