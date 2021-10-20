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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 20-10-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 20-10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:
 

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.1862جنيه، والبيع 18.3402جنيه.
 

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.566جنيه، والبيع 21.7432جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.6455جنيه، والبيع 12.7594جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4442 جنيه، والبيع 2.4648 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8641 جنيه، والبيع 1.8882 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.811 جنيه، والبيع 1.8271جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9209 جنيه، والبيع 17.0568 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6368 جنيه، والبيع 13.7961 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.6768 جنيه، والبيع 11.8113 جنيه.

الدولار الأمريكى البنك الاهلي العملات الأجنبية مقابل الجنيه الجنيه الاسترليني الجنيه المصري العملات الاجنبية اليوم

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