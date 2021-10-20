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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "جهاز العاشر من رمضان" يتفقدون الأعمال الأخيرة بمحطة كهرباء S13

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد الأعمال  النهائية الجاري تنفيذها بمحطة محولات كهرباء "S13" طبقاً للخطة الزمنية المعدة، وذلك لخدمة المستثمرين بمنطقة المطورين الجنوبية بمساحة  6 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، حيث شدد رئيس الجهاز، على مسئولي المشروع بالالتزام بالمواصفات الفنية والكفاءة والجودة في التنفيذ.

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وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أنه تم إجراء الاختبارات اللازمة والانتهاء من الملاحظات تمهيداً لوضع الجهد على المحطة قبل نهاية العام الجاري، وذلك فى ضوء توجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وحرصاً من جهاز المدينة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة في التوقيتات المحددة.

وزير الإسكان البنية التحتية مدينة العاشر من رمضان محطة محولات كهرباء تنمية مدينة العاشر من رمضان

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