ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات والمستندات الرسمية بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات والمستندات وتقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (المدير المسئول عن مكتبة ، وآخر مالك مطبعة – مقيمان بمحافظة الغربية).. بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والجامعات المصرية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصلا عليها منهم ، متخذين من المطبعة المملوكة للثانى الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمان ، وأمكن ضبطهما وبتفتيش المطبعة المشار إليها عثر على (جهاز كمبيوتر يستخدمه المتهمان فى تزوير المحررات الرسمية من خلال برامج الحذف والتعديل والإضافة - طابعة ألوان تستخدم فى طباعة المحررات المزورة - أكلاشيه وبصمات لخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لعدد من الجهات الحكومية – عدد من المحررات المزورة منسوب صدورها للعديد من الجهات الرسمية – شهادات دراسية وبيان درجات – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجمعيات والمؤسسات "مزورين بالكامل") ، وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنياً تبين أنه محمل عليه ( عدد من كشوفات حساب بنكى مزورة منسوب صدورها إلى أحد البنوك بعضها بأسماء أشخاص مختلفة والبعض الآخر خالى البيانات معد للتزوير) ، وبمواجهة المتهمان المذكوران أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامهما بتزوير المحررات الرسمية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.