المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المخدرات بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط " أ . م .ع " 31 سنه عامل مقيم بالسلام في محافظة القاهرة ، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم