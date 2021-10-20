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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. 3 طرق طبيعية للعلاج

هشاشة العظام
هشاشة العظام

يحتفي العالم اليوم في الـ 20 من أكتوبر باليوم العالمي لهشاشة العظام، كما أن الهدف من أي علاج بديل هو إدارة أو شفاء الحالة دون استخدام الأدوية. 

ويمكن استخدام بعض العلاجات البديلة لهشاشة العظام ، في حين أن هناك القليل من الأدلة العلمية أو السريرية التي تشير إلى أنها فعالة حقًا ، فإن العديد من الأشخاص يبلغون عن نجاحهم.

 

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بدون كشف.. علامات مبكرة تخبرك بالإصابة بـ هشاشة العظام

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فى اليوم العالمى لها.. أطعمة تجنبها فورا تسبب هشاشة العظام

 

الصويا

يحتوي فول الصويا المستخدم في صنع منتجات مثل التوفو وحليب الصويا على الايسوفلافون، الايسوفلافون مركبات شبيهة بالاستروجين قد تساعد في حماية العظام ووقف فقدان العظام.

العلاج بالإبر

الوخز بالإبر هو علاج يستخدم في الطب الصيني التقليدي، تتضمن الممارسة وضع إبر رفيعة جدًا في نقاط استراتيجية على الجسم، يُعتقد أن هذه الطريقة تحفز وظائف الأعضاء والجسم المختلفة وتعزز الشفاء.

كما يمكنك الوقاية من هشاشة العظام، تساعد التمارين ، وخاصة رفع الأثقال ، في الحفاظ على كتلة عظام صحية، خيارات نمط الحياة الصحي ، مثل عدم التدخين أو إساءة استخدام المواد ، تقلل أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما يجب أن تكون مكملات الفيتامينات التي تساهم في صحة العظام ، مثل فيتامين د والكالسيوم وفيتامين ك ، عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي لتجنب ضعف العظام في وقت لاحق .

المصدر healthline 

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