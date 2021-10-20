بدون كشف.. علامات مبكرة تخبرك بالإصابة بـ هشاشة العظام

يحتفل العالم فى الـ 20 من أكتوبر باليوم العالمى لمكافحة هشاشة العظام والعمل على زيادة التوعية بخطورة هذا المرض وطرق الوقاية من مضاعفاته الخطيرة.

يلقب مرض هشاشة العظام بأنه من أخطر الأمراض الصامتة التى لاتظهر أعراض واضحة إلا بعد تدميرها للجسم أو إحداث ضرر كبير به، والخطير فى الأمر أن مرض هشاشة العظام لايتم اكتشافه إلا مبكرا.

ووفقا لما جاء في موقع “healthline” فوجد عدة علامات مبكرة تكشف الإصابة بمرض هشاشة العظام، وهى:

انحسار اللثة

يمكن أن تنحسر اللثة إذا كان الفك يفقد العظام وحينها اطلب من طبيب الأسنان فحص فقدان العظام في الفك.

قوة قبضة أضعف

في دراسة من النساء بعد سن اليأس والكثافة المعدنية للعظام بشكل عام ، وجد الباحثون أن انخفاض قوة قبضة اليد كان مرتبطًا بانخفاض كثافة المعادن في العظام بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي قوة القبضة المنخفضة إلى زيادة خطر السقوط.

أظافر ضعيفة وهشة

يمكن أن تشير قوة الأظافر إلى صحة العظام، ولكن يجب مراعاة العوامل الخارجية مثل السباحة والبستنة والتمارين الأخرى التي قد تؤثر على أظافرك.

بخلاف التغيرات في كثافة العظام لا يسبب هشاشة العظام عادةً الكثير من الأعراض الأولية وأفضل رهان لك لاكتشافه في المراحل المبكرة هو الذهاب إلى الطبيب ، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من مرض هشاشة العظام.



علامات أو أعراض مرض هشاشة العظام في مرحلة لاحقة

عندما يتدهور العظم بشكل ملحوظ ، قد تبدأ في الشعور بأعراض أكثر وضوحًا ، مثل:

فقدان الطول

يمكن أن تسبب كسور الانضغاط في العمود الفقري فقدان الطول. هذا هو واحد من أكثر أعراض هشاشة العظام وضوحا.

كسر من السقوط

الكسر هو أحد أكثر علامات هشاشة العظام شيوعًا. يمكن أن تحدث الكسور مع السقوط أو بحركة طفيفة مثل الخروج من الرصيف ويمكن حتى أن تحدث بعض كسور هشاشة العظام عن طريق العطس الشديد أو السعال.

آلام الظهر أو الرقبة

يمكن أن يسبب ترقق العظام كسور انضغاطية في العمود الفقري ويمكن أن تكون هذه الكسور مؤلمة للغاية لأن الفقرات المنهارة قد تضغط على الأعصاب الخارجة من الحبل الشوكي ويمكن أن تتراوح أعراض الألم من الحنان الخفيف إلى الألم الشديد.

وضع منحني

قد يتسبب ضغط الفقرات أيضًا في حدوث انحناء طفيف في الجزء العلوي من الظهر ويُعرف الظهر المنحني باسم الحداب ويمكن أن يسبب ألمًا في الظهر والرقبة وقد يؤثر على التنفس بسبب الضغط الزائد على مجرى الهواء والتوسع المحدود في الرئتين.